Vanvidsbilister dømt: Havde kørt 100 procent mere end tilladt

En tung fod på speederen er ikke et sjældent syn på de fynske veje. Og for nylig faldt hammeren over syv personer, der alle havde kørt mere end dobbelt så stærkt som tilladt.

De to kvinder og fem mænd har dermed mistet retten til at køre bil de næste seks måneder. Sådan lød dommen i Retten i Odense fredag.

Derudover kan de se frem til en bøde på mellem 3.000 til 6.000 kroner.

Alle de dømte blev taget på en strækning, hvor fartgrænsen ligger på 50 kilometer i timen. Og i alle syv sager, blev de blitzet med mere end 100 kilometer i timen af en af politiets ATK-biler.

- Vanvidsbilisme har vi nu gennem et stykke tid haft stort fokus på – og det har vi stadig i politikredsen. Det handler om trafiksikkerheden for os alle. Så vi kan derfor kun opfordre til at få lettet trykket på speederen, siger senioranklager Heidi Colbæk.

Alle syv tilfælde Den 12. november 2020 kørte en 33-årig mand på Fåborgvej i Assens mindst 108 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 6.000 kroner.

Den 18. november 2020 kørte en 19-årig kvinde på Østerbro i Odense mindst 109 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 3.000 kroner.

Den 4. december 2020 kørte en 23-årig kvinde på Maderupvej i Søndersø mindst 106 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 6.000 kroner.

Den 4. december 2020 kørte en 21-årig mand på Maderupvej i Søndersø mindst 102 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 6.000 kroner.

Den 15. december 2020 kørte en 19-årig mand på Østerbro i Odense mindst 101 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 3.000 kroner.

Den 19. december 2020 kørte en 41-årig mand på Havnegade i Odense mindst 106 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 6.000 kroner.

Den 19. december 2020 kørte en 44-årig mand på Havnegade i Odense mindst 104 km/t på en strækning, hvor man må køre 50 km/t. Bøde: 6.000 kroner.

Kameraer på Storebæltsbroen

Politiet gør brug af de såkaldte ATK-biler flere steder for at komme vanvidsbilismen til livs. Senest er det kommet frem, at der er indkøbt kameraer til Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen.

- Vi har desværre en meget stor og generel udfordring herhjemme med bilister, som kører alt, alt for stærkt, lød det i den forbindelse fra transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

- Med den stræknings-ATK får vi bedre mulighed for at få fat i fartsyndere, og forhåbentlig vil kameraerne også få bilister til at tænke sig om en ekstra gang, inden de trykker speederen i bund, supplerede justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det er forventningen, at de nye kameraer på broerne vil blive tændt i 2022.