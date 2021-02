Vanvidskørsel: Fyns Politi har konfiskeret hundredvis af biler

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at skærpe indsatsen mod vanvidsbilister. Blandt andet vil straffen for uagtsomt manddrab og for at forvolde fare for andre liv i trafikken blive hævet betragteligt. Samtidig skal den nye lov gøre det lettere for politiet at konfiskere vanvidsbilisternes køretøjer.

De nye reglerne vil betyde, at en bilist fremover kan få konfiskeret sit køretøj første gang vedkommende kører spirituskørsel med en promille på over 2.00, overskrider hastighedsgrænser markant eller kører særlig hensynsløs kørsel. Lovændringen betyder, at der som udgangspunkt skal ske konfiskation uanset bilens ejerforhold.

Men allerede nu har politiet travlt med at beslaglægge biler fra bilister, der har kørt vanvidskørsel. Tal fra Nationalt Færdselscenter, som forsikringssselskabet Gjensidige har fået udleveret, viser, at der på landsplan er blev konfiskeret 7.223 biler de seneste fire år.

Fyns Politi har i alt konfiskeret 591 køretøjer de seneste fire år. Tallet toppede i 2018, hvor 155 biler blev konfiskeret. I 2020 var tallet 145.

Men antallet af konfiskationer er væsentligt højere i andre landsdele, og især i tyndt befolkede områder er politiet aktive med at beslaglægge biler. Midt- og Vestsjælland topper med 1.134 konfiskerede biler.

Politikreds 2017 2018 2019 2020 Total Nordjylland 173 191 159 202 725 Østjylland 167 170 145 163 645 Midt- og Vestjylland 206 217 232 227 882 Sydøstjylland 180 172 157 167 676 Syd- og Sønderjylland 232 203 195 214 844 Fyn 138 155 153 145 591 Sydsjælland og Lolland-Falster 178 166 185 163 692 Midt- og Vestsjælland 215 310 312 297 1.134 Nordsjælland 98 126 101 94 419 Københavns Vestegn 25 34 25 7 91 København 178 113 101 105 497 Bornholm 5 6 7 9 27 Total 1.795 1.863 1.772 1.793 7.223

