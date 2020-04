Vanvidskørsel på Lillebæltsbro: 18-årig fynbo havde haft kørekort i én måned

En 18-årig fynbo skal nu i retten, hvor han er sigtet for vanvidskørsel og flere andre lovovertrædelser. Han har haft kørekort siden 3. marts i år.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En motorcykelbetjent bemærkede langfredag en bil, som kørte noget hurtigere end tilladt på Taulovmotorvejen i retning mod Fyn.

Bilen blev målt til 183 kilometer i timen i en zone, hvor man må køre 110 kilometer i timen.

Det skulle dog vise sig, at farten ikke ville blive chaufførens eneste lovovertrædelse.

En serie af lovovertrædelser

I pressemeddelelsen skriver Sydøstjyllands Politi, at bilisten foretog en hasarderet overhaling under målingen højre om to køretøjer fra tredje vognbane til første vognbane og tilbage igen.

Derefter tændte betjenten for udrykningen, hvilket ikke lod til at påvirke føreren, som fortsatte med uændret hastighed og foretog endnu en farlig overhaling mellem to biler.

Da bilen var nået ud på Den Nye Lillebæltsbro, bremsede føreren pludselig kraftigt op og kørte med omkring 40 kilometer i timen, mens han forsøgte at skjule sit ansigt med en hættetrøje.

Herefter kastede føreren sig om på bagsædet i håb om at motorcykelbetjenten ikke kunne fastslå, hvem der havde været fører af bilen. Imens styrede passageren på forsædet nu bilen.

Betjenten fik først stoppet bilen ved frakørslen til Jyllandsvej i Middelfart.

Kørekortsnyd, hash og en ulovlig kniv

Føreren viste sig at være en 18-årig mand fra Fyn, der altså kun havde haft kørekort i godt en måned.

Den passager, som havde overtaget rattet, da den 18-årige fører kravlede om på bagsædet, er blevet sigtet for at køre bil uden førerret og i øvrigt være i besiddelse af et kørekort, der ikke tilhørte ham.

Udover de to mænd var der yderligere en ung mand i bilen. De var alle i alderen 16 til 18 år, og derudover var der en 16-årig pige på bagsædet.

Politiet fandt desuden 50,5 gram hash og en ulovlig kniv i bilen.

Køretøjet er taget med til politiets oplagsplads, hvor det skal fastlægges, hvem der ejer bilen, og om den kan udleveres til ejeren eller skal konfiskeres.