"Vanvidsmotorcyklist": 23-årig kørte ræs ved Vollsmose

Med dødsforagt forsøgte en 23-årig mand fra Odense først på aftenen søndag i høj fart at køre væk fra en patrulje fra Fyns Politi.

Vagtchef Ehm Christensen er ikke bleg for at kalde manden for en "vanvidsmotorcyklist", efter han kørte vildt ræs på Ejbyvej og i området ved Vollsmose.

Udover at køre ekstremt hurtigt kørte den 23-årige blandt andet også mod færdselsretningen, over for rødt og uden styrthjelm.

Det lykkedes at bringe motorcyklisten til standsning, og vagtchef Ehm Christensen forventer, at manden vil blive stillet for en dommer i løbet af mandag.

Stak af og endte i stensætning

Det var ikke første gang søndag, at en patrulje måtte træde hårdt på speederen i et forsøg på at bringe et køretøj til standsning.

I forbindelse med et røveri i Brobyværk søndag formiddag - læs om røveriet her - ledte patruljer efter røveren og hans bil. Imens stak en bil med to mænd pludselig af i Assens, da en patrulje dukkede op.

Det udviklede sig til en hidsig biljagt i retning mod Middelfart, der dog fik en brat afslutning, da føreren af bilen kørte ind i en stensætning i krydset Assensvej/Enggårdsvej i Hjorte.

Her stak bilens to passagerer af og løb ind i en nærliggende skov. Med hjælp fra lokale beboere blev de to mænd anholdt af en hundepatrulje.

Føreren af bilen er 26 år og fra Frederikshavn. Han er ikke i besiddelse af et kørekort, og det var formentlig derfor han valgte at stikke af fra politiet i Assens.

Passageren er en lokal 27-årig mand fra Assens.

