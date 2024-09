- Jeg er selvfølgelig en rigtig glad mand.



Offensivspilleren William Martin bliver nu en fast del af OB's førsteholdstrup.

Den blot 17-årige spiller har i denne sæson spillet med i flere af førsteholdets kampe, men nu bliver han en fast del af topholdet i NordicBet Ligaen. Han får trøje nummer 23.

- Jeg håber da på, at jeg kan få mange minutter, siger William Martin.



Som en del af U17-holdet satte han også lidt af en rekord. Med 38 mål i 20 kampe er han den mest scorende spiller på en enkelt sæson i ligaens historie.

Allerede søndag får han måske mulighed for at gå på banen for førsteholdet igen, når OB spiller mod Roskilde FC på hjemmebane klokken 15.