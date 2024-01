Var du også ved at ryge på halen til morgen? Fænomen gør fortove spejlglatte

Mange steder har det været meget glat på veje, fortove og cykelstier her til morgen. Det skyldes ifølge TV 2 Vejrets metrolog Jens Ringgård genfrysning.

Temperaturen onsdag og tirsdag har været lige omkring frysepunktet. Det har medført, at det mange steder har været ekstra glat.

- Meget af det er genfrysning, det vil sige sne, som er smeltet, som så er frosset til is igen. Det ser vi rigtig mange steder lige nu, siger Jens Ringgård, der er metrolog hos TV 2 Vejret.

Det er ifølge metrologen et almindeligt fænomen, når temperaturen ligger lige på grænsen mellem tøvejr og frost.

- Det er meget typisk, når vi er lige omkring frysepunktet, og det hele tiden skifter, siger Jens Ringgård.

Vejrudsigten peger på, at der natten til torsdag igen vil komme frostgrader og plusgrader torsdag, hvilket igen vil give risiko for glatte veje og fortove.

I byerne kan det for eksempel giver problemer, når sneen på tagene smelter, og smeltevandet løber ud på fortovene og så fryser til is igen.

Derudover peger metrologen på, at temperaturen flere steder er over frysepunktet i højden, og at det derfor føles mildere.

- Lige nu kan jeg se, at der er nul grader eller plusgrader i to meters højde, mens alle overflader herunder vejnettet er under frysepunktet de fleste steder. Selv når det føles som tøvejr, så kan temperaturen godt være under frysepunktet på overfladerne, siger Jens Ringgård.

Han peger på, at vejene også er udsatte, når det bliver temperaturen er lige omkring nul grader.

- På vejene skyldes det til deles også, at vejsaltet bliver skubbet til siderne, når der kører mange biler på vejene. Når sneen så smelter i rabatterne og vandet løber ud på vejen, så fryser det igen, så er det glat, siger han.