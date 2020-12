Var forberedt på forlænget nedlukning: Nu efterlyser branche hjælp som i nabolande

De skærpede coronarestriktioner, der blandt andet betyder, at barer og restauranter skal holde lukket, er forlænget til 17. januar.

Nyheden blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag aften, men kom ikke som en overraskelse for brancheorganisationen for hotel- restaurant- og turisterhvervet, Horesta.

- Vi havde ventet, at der sikkert kom en forlængelse. Vi kunne og kan stadig se, at smittetallene stiger, siger Sten Slot, formand for Horesta i Region Syddanmark.

Alligevel er det en ualmindelig hård tid for branchen, understreger han.

- Det gør ondt, og det gør ondt på os - det har det gjort lige fra starten. Vi var dem, der først lukkede ned, og vi er stadigvæk lukket, og nogle er permanent lukket, altså alle barerne og natklubberne, siger Sten Slot.

Nye typer hjælp

I lyset af den nye forlængelse efterlyser Sten Slot, at der bliver gjort mere for at hjælpe den hårdt trængte branche. Blandt andet mener han, at man bør sætte momsen ned, som man blandt andet har gjort i Norge og Tyskland.

Lad os håbe, at smittetallene falder, så vi kan få lov at åbne. Men vi er jo heller ikke interesseret i, at det her breder sig, for så bliver det bare værre Sten Slot, formand for Horesta i Region Syddanmark

Derudover kan man med fordel undersøge mulighederne for et slags håndværkerfradrag for hotel- og restaurationsbranchen, mener han. På den måde skulle det for eksempel gøres muligt at trække hotelregninger fra i skat.

- Man har lavet noget, der ligner, sådan at arbejdsgiveren kan trække fra, hvis de giver en medarbejder et gavekort til et weekendophold. Vi så hellere, at det var Hr og Fru Jensen, der selv kunne få lov til at trække det fra, hvis de gav den en familieweekend eller noget i den stil, siger han.

Håber på den nye dato

Nu håber Sten Slot på vegne af branchen, at det bliver muligt at åbne igen 17. januar. Men han er forberedt på, at det selv i det tilfælde kommer til at vare længe, inden alt er tilbage ved det gamle.

- Det varer nok hele foråret, før vi kommer op på normalen. Jeg tror, vi skal hen til omkring 1. maj eller 1. juni, før vi er oppe på normal drift igen. Jo før vaccinen bliver bredt ud, jo bedre er det, siger han.

Derfor er det nøvendigt at fokusere på langsigtede planer og at få smitten ned, mener Sten Slot:

- Lad os håbe, at smittetallene falder, så vi kan få lov at åbne. Men vi er jo heller ikke interesseret i, at det her breder sig, for så bliver det bare værre. Så hellere åbne forsvarligt end åbne for tidligt.

