Varm aften er lig med høj musik: - Så snak dog sammen

Lørdag aften kan meget vel blive hed på flere fronter.

Meteorologerne lover en dag med temperaturer op til 26 grader, og dermed en god start på august.

Men samtidig ligger det i luften, at det vil blive endnu en aften og nat med krig om retten til ro og nattesøvn.

Således kan Fyns Politi lørdag morgen melde om 21 anmeldelser om "musik til ulempe".

Med andre ord, var der borgere som ikke kunne få den nødvendige ro.

"Det er langt over, hvad vi normalt får", skriver nattens vagthavende hos politiet på Twitter.

Samtidig advarede politiet fredag om, at "vi konfiskerer dit musikudstyr, hvis du ikke forstår budskabet og skruer ned for musikken".

Lørdag formiddag fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen, at der ikke er et overblik over eventuelle konfiskationer efter nattens klager.

- Der er rigtig mange steder, hvor vi kommer frem, hvor der ikke er noget og vi ikke hører musik, siger vagtchefen og tilføjer:

- Men tallet viser, at det er lønningsdag og at vejret godt.

Med udsigt til en varm dag - og dermed en varm aften - forventer Milan Holck Nielsen en ny stribe af klager over "musik til ulempe".

- Der er lagt i ovnen til, at der kommer mere.

- Men det er også en opfordring til, at tale med hinanden og på forhånd advare naboer om, at der festes.

- Det drejer sig mange gange om simpel kommunikation, siger Milan Holck Nielsen.

I sit opslag på Twitter skriver nattens vagtchef den samme opfordring: "Mange opringninger kunne have været undgået, hvis man havde været i dialog med sine naboer".

"Husk nu et tale pænt til hinanden, så festen bliver god for alle parter", står der i opslaget.

Vejret lørdag DMI's prognose for lørdag lover tørt og solrigt vejr, men i løbet af eftermiddagen bliver solen efterhånden mere sløret.



Temperaturerne vil komme op mellem 22 og 26 graders varme, mens vinden frisker op i løbet af dagen og bliver let til frisk omkring sydøst.



I aften og nat bliver det mest skyet og efterhånden perioder med lidt regn eller finregn. I løbet af natten falder temperaturen til omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydøst, senere fra sydvest og vest. Se mere

Klager eksploderet

Mængden af klager over høj musik er steget denne sommer sammenlignet med sidste år.

Således måtte Fyns Politi i løbet af den sidste weekend i juni - da det senest for alvor lignede dansk sommervejr - måtte ordensmagten køre ud til 79 anmeldelser af "musik til ulempe".



På samme tidspunkt sidste år var der 29 lignende anmeldelser.

Årsagen skal ifølge Fyns Politi findes i det gode vejr samt den igangværende corona-situation.

Nattelivet skal lukke ved midnat som følge af covid-19-pandemien, og derfor er der ekstraordinært mange fynboer, der holder festen hjemme.

