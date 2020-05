Varm pinseweekend i vente

Morgenfriske fynboer vil have rig mulighed for at nyde solen onsdag, hvor dagen starter flot med temperaturer op til 11 grader.

Vinden er let og kommer fra en vestlig retning. I løbet af dagen drejer vinden om i nordvest og kan tage til i styrke og blive jævn.

Læs også 11 flygtede fra politiet: Brød forsamlingsforbud på fynsk strand

Hen mod eftermiddag er der risiko for dannelse af kumulusskyer. Hvis kumulusskyerne bliver høje nok, kan det give anledning til en byge. Temperaturerne sniger sig op mod 17 grader.

Der vil være gode chancer for sol hele ugen, og i den kommende pinseweekend kan temperaturerne komme helt op på 20 grader.