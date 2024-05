Varm uge skydes i gang med høj sol

Temperaturerne bliver høje, og solen tydeligt mærkbar.

Sådan lyder det mandag morgen fra Pernille Hansen, som er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det bliver nogen eller en del sol til hele landet, og temperaturerne bliver mellem 19 og 24 grader. Så det bliver ret varmt, siger hun.

I løbet af mandag eftermiddag er der dog i de østlige og sydlige risiko for, at der bliver dannet enkelte regnbyger - og der er også risiko for torden.

- Men det vil bare være enkelte steder. De fleste vil opleve det som en tørvejrsdag.

Også tirsdag og onsdag ser ud til at byde på godt vejr, lyder det fra meteorologen.