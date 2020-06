Varmen truer ærterne: - De brænder simpelthen af

Solen steger og sommervarmen har for alvor fået sit tag i Danmark - og desværre også i de fynske ærtemarker.

Nu skal det hele afsættes på samme tid. Så vi har rigtig travlt Verena Junge, Skovløkke Frilandsgrønt

Derfor er Skovløkke Frilandsgrønt ved Kerteminde i fuld gang med at høste alle deres ærter. Ellers risikerer de at dø.

- Tørkevejret betyder, at ærterne dør nedefra, fordi de ikke får vand nok. De brænder simpelthen af, hvis ikke vi tager dem op nu, siger Verena Junge, der er medejer af Skovløkke Frilandsgrønt i Marslev.

Lynplukningen er sat i gang

Derfor er de nu gået i fuld sving med at plukke ærter, inden det er for sent.

- Problemet er, at selve ærten indeni vokser, og så bliver den melet. Det bliver ikke den fine og spændstige grønne ært, som man kender, siger Verena Junge.

Skovløkke Frilandsgrønt har 35 hektar grøntsagsmarker. Foto: Ole Holbech

For at nå at få alle de gode ærter op, er 11 medarbejdere kaldt på arbejde for at få ærterne op hurtigst muligt.

- Det er jo vildt frustrerende i forhold til at få folk nok til at kunne hjælpe med plukningen. Og nu skal det hele afsættes på samme tid. Så vi har rigtig travlt, siger Verena junge.

Plejer at levere til restauranter

Og netop omsætningen har været deres laveste hidtil. Coronanedlukningen af landet har haft stor betydning for Skovløkke Frilandsgrønt, da de normalt plejer at levere til gourmetrestauranter.

- Vi har været præget af, at alle de gourmetrestauranter, som vi normalt leverer til, har været lukket indtil nu. Så de starter op nu, hvor forårsgrøntsagerne er på vej væk, siger Verena Junge.

- Nu går vi i gang med efterårsgrøntsagerne, hvor vi har sat 400.000 porrer ned, så de er klar til vinter.

