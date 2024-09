Varmt vejr kan flytte skoleferien

Flere partier på Christiansborg er ifølge TV 2 åbne over for at flytte ferien en uge frem, så skolerne fremover kan holde fri fra uge 28 til uge 33. Det skyldes det varme sommervejr.

Temperaturen har de sidste 12 somre været varmest i de sidste fire uger af skolernes sommervejr, viser data fra TV 2 Vejret. Ud fra gennemsnittet af de højeste temperaturer, giver det mening at rykke ferien en uge frem, da uge 33 i gennemsnit er varmere end uge 27.

Det er 20 år siden, skolernes sommerferie sidste gang blev flyttet. Også her var det vejret, der spillede en central rolle for flytningen.