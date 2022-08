Varsel om både skybrud og hedebølge

Det bliver varmt, og det bliver vådt tirsdag.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har udsendt varsler om både hedebølge, hvor instituttet forventer 28 grader eller mere frem til torsdag, og skybrud med op til 25 millimeter regn på bare 30 minutter og tordenbyger.

Varslerne gælder for hele Fyn tirsdag.

Det bekræfter TV 2 Vejrets vært Cecilie Hother.

- Bygerne kommer i en lind strøm i løbet af formiddagen og de tidlige eftermiddagstimer. Når en byge kommer forbi, bliver det med kraftige vindstød, temperaturene falder, og der vil komme anseelige mængder nedbør, fortæller hun.

Fynsk tropenat

Allerede fra morgenstunden ligger temperaturene dog højt, og det kan ikke udelukkes, at der flere steder på Fyn har været tropenat, hvor termometret ikke har vist under 20 grader.

- Så det bliver sådan en rigtig lummer dag, siger Cecilie Hother.

Ud på eftermiddagen ophører varslet om skybrud, og der bliver endnu engang plads til Solen. Temperaturene når op på 28-29 grader.

Under en hedebølge er det vigtigt at drikke rigeligt og holde sig nedkølet. Det gælder særligt for små- og spædbørn og ældre. På et odenseansk plejehjem serverer de derfor slushice for beboerne.