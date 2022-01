Varsel om forhøjet vandstand: Topper ved 110-130 centimeter over normalen

DMI skriver i varslet, at det er et lavtryk over den sydlige del af Finland, som bevæger sig langsomt mod øst, mens et højtryk vest for Irland ligger næsten stille. Disse to systemer sender kraftige vinde ind over Danmark fra nord og nordvest, op til hård vind til hård kuling med kraftige vindstød.

Den kraftige vind medfører, at vandstanden ved de nordvendte kyster på Fyn og Sjælland, samt de tilhørende fjordsystemer bliver højere end normalt.