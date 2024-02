Varsel om kraftigt stormvejr over Fyn - sådan rammer det

- I nat og fredag morgen kan det blive meget voldsomt med vindstød af orkanstyrke, forklarer Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

Derfor har TV 2 Vejret udsendt et varsel for vindstød af stærk storm i det meste af landet. For Fyn gælder varslet fra midnat til fredag morgen klokken 09.00.

Ud over den kraftige vind kommer lavtrykket også med regn, der i perioder kan blive kraftig.