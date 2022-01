Varsel om vandstand nedtonet

Varslet lød på en vandstand på mellem 90 og 120 centimeter over det normale for kysterne syd for Lillebæltsbroen og kysterne syd for Nyborg.

Men fredag morgen er den gode nyhed for de fynboer der bor tæt på havet og de udsatte områder, at varslet nu lyder på omkring en halvering af den varslede vandstand.

Dog skal man ifølge DMI's vandstandskort i Odense Fjord forvente noget der ligger tæt på 85 centimeter over normalen. I Kerteminde Havn ventes en vandstand på omkring 75 centimeter over normalen.