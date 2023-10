Varsling om forhøjet vandstand fredag og i weekenden

DMI varsler om forhøjet vandstand i den sydlige del af Lillebælt med vindstød af stormstyrke.



Der forventes vandstand mellem 1,7 og 2,0 meter over normalen.

Derfor har man hos Beredskab Fyn begyndt arbejdet for at holde vandet væk fra vigtig infrastruktur og udsatte huse i Assens og Faaborg.

- Vi har allokeret sandsække, som borgere, der bor kritisk, kan hente. Og vi planlægger at begynde at starte opsætningen af water tubes i Assens og Faaborg torsdag. Derudover stiller vi pumpekapacitet til rådighed i de to byer.

Det er først i løbet af søndagen, at vinden forventes at aftage til under kulingstyrke.