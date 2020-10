Varslingssystem skal differentiere coronatiltag i Danmark

Under coronakrisen har regeringen været kritiseret for ikke at varsle godt nok om nye tiltag mod smittespredningen.

Det skal et nyt varslingssystem være med til at ændre på.

I sin kerne består varslingssystemet af fem risikoniveauer og en værktøjskasse med mulige tiltag.

Tiltagene kan så komme på tale, alt efter hvordan risikoniveauet udvikler sig.

- Skræmmescenarierne er rundt om os i Europa. Det understreger vigtigheden af at være på forkant med epidemien, og det skal varslingssystemet bidrage til.

- Varslingssystemet viser, hvad risikoniveauet er nu, og hvilke tiltag der kan blive nødvendige, hvis smitten stiger, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Risikoniveauet vil blive fastsat en gang om ugen både nationalt og regionalt af en ekspertgruppe.

Sådan ser det nye varslingssystem ud. Foto: coronasmitte.dk

Vi er på niveau 3

Nogle af de faktorer, der kommer til at afgøre, hvilket niveau, som Danmark befinder sig på, er blandt andet kontakttal og nye tilfælde per uge per 100.000 indbyggere.

- Man vil hver uge kunne gå ind på coronasmitte.dk og se på, hvilket risikoniveau vi er på, siger Magnus Heunicke.

Ministeren siger på pressemødet, at vi lige nu er på risikoniveau 3. Skalaen går fra 1-5. 5 er værst.

November bliver afgørende

På pressemødet afslørede sundhedsministeren også dagens coronatal, der lød på yderligere 1126 personer, der er registreret smittet med coronavirus. Det er et rekordhøjt antal bekræftet smittede i Danmark, men på et stabilt højt niveau. Der er lavet 69.770 test det seneste døgn.

Magnus Heunicke påpeger dog, at den næste tid er yderst væsentlig.

- November bliver fuldstændig afgørende for at at få smitten under kontrol, siger han.

Sundhedsministeren nævner ikke antallet af indlagte eller dødsfald med corona de seneste 24 timer, men afdelingschef i Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove Krause oplyser, at sundhedssystemet ikke er belastet i øjeblikket.

- Heldigvis er stigningen ikke så udbredt blandt de ældre, siger hun i forbindelse med antallet af indlæggelser.