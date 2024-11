Ved du egentlig, hvor meget CO2 du selv udleder?

Brug tingene færdigt

Michael Minter, der er programchef ved Concito kalder forskernes forslag interessant, men understreger, at det er svært at se, hvordan det skal gennemføres i praksis.

- Det er rigtig vigtigt at adresseret danskernes høje globale klimaaftryk. Men en reduktion af CO2-forbruget herhjemme kan ikke klares alene med adfærdsændringer hos forbrugerne. Der skal politisk handling og teknologisk udvikling til, siger han.

Samtidig understreger han vigtigheden af, at vi som forbrugere skal blive markant bedre til at bruge vores biler, tøj, hvidevare, fjernsyn, computere og andre genstande til de ikke længere fungerer frem for at købe nyt, for at købe nyt.

- Vi har et enormt ressourceforbrug, når vi køber det nyeste for at købe det nyeste. Når man skal skifte noget ud skal være fordi, det ikke kan mere. Og så kan det være en god ide at købe så god kvalitet som muligt, så holdbarheden er lang, siger Michael Minter.