Vejarbejde giver kø på Storebæltsbroen

Trafikken på Storebæltsbroen er lørdag eftermiddag påvirket af flere kilometers kødannelse i retning fra Fyn mod Sjælland.

Som følge af noget vejarbejde på Sjælland, der blev påbegyndt lørdag, snævrer de tre vejbaner ind til to efter broen, og det skaber en flaskehals, som giver kø hen til betalingsanlægget.

Det oplyser Vejdirektoratet til TV 2 Fyn.

- Vi kunne tydligt se på trafikken, da vejarbejdet satte i gang, men det bliver også forstærket af, at det er store skiftedag for dem, der skal i sommerhus, siger vagthavende Brit Osted Nielsen.

Vejarbejde i begge retninger

Vejarbejdet kommer til at forløbe frem til 2. september og bliver ligeledes udviddet til også at omfatte ét spor i retning mod Fyn.

Hos Vejdirektoratet anbefaler man folk at køre enten tidlig formiddag eller sen eftermiddag for at undgå den værste trafik på strækningen.

I øjeblikket er der tale om nogle kilometer med kø, men den er ikke stillestående. Køen løsner op kort efter Vemmelev på Sjælland, hvor vejarbejdet foregår.