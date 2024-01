Vejdirektoratet: Kør hjemmefra i god tid mandag morgen

Kombinationen af det iskolde vintervejr og et større snefald tidligere på ugen, skaber fortsat trafikale udfordringer på de danske veje. Derfor opfordrer Vejdirektoratet trafikanter, der skal ud i myldretrafikken mandag og tirsdag morgen, til at køre forsigtigt og tage hjemmefra i god tid.

Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Kenneth Andersen søndag til Ritzau.

- Der er stadig sne og isglatte veje i stort set hele Danmark. Værst er det på E45 omkring Aarhus, Djurslandsmotorvejen, Herningmotorvejen og Silkeborgmotorvejen, siger han.

Her gør direktoratets vintertjeneste for øjeblikket en ihærdig indsats for at få fjernet sammenkørt is og sne, der siden midten af ugen har skabt udfordringer. Til det formål bruges blandt andet en gummiged, der hakker isen i stykker og efterfølgende skraber den løse is væk.