Lørdag ventes der regn flere steder i landet, ligesom det ventes, at mange vil pakke bilen og tage på ferie.

Men lørdag morgen har hverken regn eller ferierende haft den store indvirkning på trykket på vejene endnu.

Det fortæller vagthavende ved Vejdirektoratet Kenneth Jensen.

- Vi forventer, at der vil være flest biler på vejene mellem klokken 11 og 14, når folk begynder at køre til diverse feriedestinationer. Der er lidt kø ved den dansk-tyske grænse, som i øjeblikket ligger på omkring en halv time, og vi forventer, at den kan stige i løbet af dagen, efterhånden som flere biler kommer på vejene.

- Regnvejret kan også påvirke trafikken og øge risikoen for kø og mindre uheld. Derfor bør bilister være ekstra opmærksomme, når de kører ud i dag, siger han.

Ifølge Vejdirektoratet vil trafikken særligt koncentrere sig på de store motorveje, der strækker sig tværs over landet i vestlig retning.

Det gælder særligt Fynske Motorvej, Trekantsområdet på E45 i retning mod den tyske grænse.