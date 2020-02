Vejret: En god dag til udendørsaktiviteter

Efter en blæsende start på weekenden er der mildere vejr i udsigt, når søndagen først kommer i gang.

Vinden aftager nemlig i løbet af dagen, og der bliver gode chancer for sol, fortæller TV 2 Vejrets Lone Seir.

- Det ser ud til at blive en god dag til udendørsaktiviteter, siger hun.

Vent ikke for længe

Temperaturen starter på 5 grader og kommer så op på 6-7 grader, der hvor det bliver varmest.

- Og så er det altså tørvejr langt det meste af tiden for langt de fleste fynboer. Jeg kan dog ikke udelukke, at der kan komme et enkelt dryp forbi, siger Lone Seir.

Men man skal ikke vente for længe med at komme ud og nyde januarvejret, for i løbet af eftermiddagen kommer der skyer ind over Fyn fra sydvest.