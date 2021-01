Vejret torsdag: Koldt, men solen kan kigge frem

Efter en onsdag aften og nat med kraftig vind med en del nedbør skal vi forvente en torsdag, hvor vinden er løjet af og den værste nedbør er stoppet.

Der venter så de fleste fynboer en tør dag med lidt sol og temperaturer, som ligger på en til to grader.

Læs også Få overblikket: Disse restriktioner forlænges med tre uger

- Oplever man at få noget sne i løbet af onsdag aften og nat, så forhåbentlig og med lidt god vilje bliver det liggende en stor del af dagen, og også de kommende dage, for den kulde, der ligger hen over Fyn i øjeblikket, varer ved i hvert fald frem til søndag, siger TV2 Vejrets vært Ellen Nybo Hansson.

De trafikanter der skal over Langelandsbroen, skal forvente en del vind, men ifølge Vejdirektoratet forventes vinden at aftage i løbet af dagen.

Fredag forventes at blive tør og usædvanligt kold, og måske kan vi få et landsdækkende isdøgn. Det betyder, at termometeret ikke på noget tidspunkt kommer over frysepunktet i løbet af det døgn.

Lørdag byder på lidt sol, søndag bliver mest tør, og kigger man frem til mandag, ser det ud til, at det bliver mildere med mere nedbør igen.

Læs også Følg corona-situationen: Tusindvis har skrevet under på borgerforslag mod vaccinepas