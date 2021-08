Vejrskifte banker på døren efter flotte sensommerdage

- Der er høje skyer, som kan give en hvid himmel frem for en blå himmel, siger Cecilie Hother fra TV 2 Vejret.

- Rolige vindforhold fra skiftende retninger og temperaturer, som igen kommer op over 20 grader, så en rigtig dejlig sensommerdag, konkluderer hun.

Vejrskifte på vej

Det er dog med at nyde det, for der er et vejrskifte på vej, som kan mærkes allerede onsdag.

- Vinden frisker godt op og og går over i nordvestlig retning, siger Cecilie Hother, der også gør opmærksom på, at temperaturen falder til under 20 grader.

- Et vejrskifte banker på døren torsdag og fredag, hvor det bliver mere ustadigt, forklarer hun.