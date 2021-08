Vejrskifte: Byger og blæst præger ustadigt lørdagsvejr på Fyn

Det vil især være i forbindelse med de byger, som også forventes at ramme Fyn i løbet af lørdagen, at vinden vil være kraftigst. Her vil vi komme op omkring 10-12 sekundmeter vind, altså frisk til hård vind.

- Bygerne i sig selv kan sagtens være ret kraftige, men de er hurtigt overstået. De bevæger sig nemlig afsted med vindens hastighed oppe i en cirka tre kilometers højde.

- Men de kommer forbi i en ret lind strøm, fortæller Thomas Mørk.

Selv om det bliver såvel blæsende som med enkelte byger, så vil temperaturen alligevel komme op omkring de 18-19 grader allerede i løbet af formiddagen.

- Vi får op til en 21 grader som det maksimale, siger vejrværten.

De kommende dage bliver mere af samme ustadige vejrbillede med byger og blæst, og det kommer altså til at lægge en dæmper på sommervejret.

- Det er lidt i det kedelige verdenshjørne, siger Thomas Mørk.