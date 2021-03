Vejrskifte på vej: Nyd tirsdagens sol på Fyn

Tirsdag er det bare om at nyde solkinsvejret. For efter en rolig dag på vejrfronten kommer vejret til at skifte til både blæst og nedbør af forskellig karakter.

Tirsdag morgen starter køligt ud med frostgrader ned til -8. I løbet af formiddagen vil solen dog varme Fyn op fra en klar himmel.

Temperaturen vil i løbet af dagen derfor snige sig op på mellem 3 og 6 grader.

- I løbet af formiddagen kommer vi op på fire til fem graders varme, og så kommer der høje, tynde skyer forbi, og det giver en chance for, at der opstår en halo rundt om solen, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

Ustadigt vejr på vej

Efter nogle dage med både solrigt og køligt forårsvejr sadler vejret i løbet af ugen dog om.

Fra onsdag er der dermed både risiko for slud, regn og blæst.

- En halo varsler som regel et skifte i vejret inden for det næste døgns tid, og hvis der tirsdag opstår en halo, ja så er varslingen altså korrekt, siger Peter Tanev.

Fra onsdag og helt frem mod weekenden skal man altså derfor ikke forvente, at det rolige forårsvejr er kommet for at blive. I stedet vil det blive erstattet af et noget ustadigt vejr.