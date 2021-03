Vejrskifte på vej: Skyer og regnvejr erstatter solskin

Selvom onsdagen begynder koldt med temperaturer under frysepunktet flere steder, er det med at komme udenfor først på dagen, hvis man vil nyde et klart, køligt og vinterligt vejr.

- Der er masser af plads til solstrejf i de tidlige morgentimer - og også i løbet af formiddagstimerne, siger TV 2 Vejrets Sara Maria Franch-Mærkedahl.

Men tørvejret bliver ikke hængende længe. Allerede i løbet af formiddagen vil man kunne mærke, at der er et vejrskifte på vej.

- Lidt højtliggende skyer til at starte med, lidt tætte skyer i løbet af de tidlige eftermiddagstimer, og i løbet af eftermiddagen skal vi altså også have besøg af et regnvejr, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl.

I løbet af eftermiddagen vil det også begynde at blæse op, og der vil kunne komme vindstød på ti meter i sekundet.

- Temperaturen lander omkring fire grader, måske fem eller maks seks grader lokalt, siger vejrværten.