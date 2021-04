Ven og tidligere partifælle: - Det kan undre en, han vælger at stifte parti

- Lars Løkke har jo i den grad fået rigtig meget af Venstre i de snart 40 år, han ligesom jeg har været aktiv, ligesom han også har givet meget, siger han og fortsætter:

- Derfor kan det undre en meget, at han har behov for at stifte et nyt parti.

Lars Christian Lilleholt frygter dog ikke, at det nye parti bliver en trussel mod Venstre. Der er især to ting, han håber, vil holde de borgerlige stemmer fra det nye parti.

Lilleholt mener dels, at den tidligere statsminister muligvis vil pege på Mette Frederiksen som statsminister.

Mange har forsøgt

Desuden siger han, at Lars Løkke Rasmussens nye parti vil være mildere stemt i forhold til udlændinge.

- Jeg er ikke bekymret overhovedet, slår Lars Løkke Rasmussen tidligere partifælle fast.

Og udmeldingen om det nye parti, der skal ligge i midten, skaber heller ikke bekymring hos formanden for Radikale Venstre i Odense, Kristian Grønbæk Andersen.