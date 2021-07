Venindegruppe skal køre 700 km langt løb: Fik hjælp fra uventet kant

En konkurrence, som Vejveninderne gik hen og vandt, og som gjorde, at man lørdag kunne støde på en gruppe cyklister tæt forfulgt af en højrød Skoda på de sydfynske landeveje.

Emma Matzen forklarer, at det er godt for gruppen at få lov til at træne med følgebil, for det bliver nemlig et krav, når de skal køre ved MS Bike-løbet.

Her skal de i ét stræk køre den lange rute fra Hovedstaden til Skagen på cykel.

Under løbet skal hele tiden være fire til fem af medlemmene af gruppen, som kører på cyklerne, sådan at de alle får kørt mellem 200 og 300 kilometer.

Normalt er der bagerstop

Nogle af de cykelryttere, der skal med på turen, er Clara Braae og Louise Flyvholm, og de var begge noget forundrede over, at det netop var deres gruppe, som havde vundet følgebil-konkurrencen.

- Det var sådan lidt; ”okay, en følgebil og træner sammen med os! Hvordan gør vi det?” Vi er jo vant til at stoppe ved bagere. Det føltes meget professionelt, lyder det fra en duperet Clara Braae.