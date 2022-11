Venstre halveret på Fyn: - Vi tager det med oprejst pande

Venstre står til at tabe hele 20 mandater ved folketingsvalget.

Det rammer hårdt på Fyn, hvor partiet risikerer at miste to af fire mandater.

Altingets nyeste prognose lavet af professor Kasper Møller Hansen forudser, at Venstre i Fyns Storkreds efter valget vil miste de to mandater.

Hvis prognosen bliver til virkelighed efter valgkampens resultater tirsdag, vil partiet - udover Jane Heitmann, der ikke genopstiller - kunne komme til at sige farvel til enten Lars Christian Lilleholt, Erling Bonnesen eller Marlene Ambo-Rasmussen.



Den erfarne fynske folketingskandidat Erling Bonnesen (V) fastslår, at resultatet endnu ikke er endeligt opgjort endnu.

- Jeg forsøger at se positivt og optimistisk på det. Men jeg er selvfølgelig spændt. Venstre har været en igennem en hård tid, men nu afventer vi først de personlige stemmetal, siger Erling Bonnesen (V) til TV 2 Fyn.

- Jeg er i hvert fald glad for, at jeg har fået ført en god og konstruktiv kampagne, og jeg håber, at det vil blive belønnet med krydser. Men vi må afvente.

Bevarer optimismen

Ifølge valgaftenens resultater på Fyn har Venstre oplevet en massiv tilbagegang.

I Fyns Storkreds har Venstre fået 11,8 procent af stemmerne. Det er en knap en halvering, siden valget tilbage i 2019.

Ifølge TV 2s prognose står partiet til 13,5 procent af stemmerne på landsplan og dermed 24 mandater i Folketinget. Det er altså 9,8 procent færre stemmer end ved det seneste folketingsvalg i 2019.



Hvis prognoserne holder stik, ligner det en tilbagegang på 19-20 mandater. Her vil to af mandaterne altså forsvinde fra Fyn.



Men både Erling Bonnesen og folketingskandidat Lars Christian Lilleholt (V) forsøger at bevare optimismen, inden valgresultatet er endeligt afgjort.

- Vi følger det her med spænding. Det er glædeligt at se, at regeringens parlamentariske grundlag ser ud til at være forsvundet, siger Lars Christian Lilleholt (V) kortfattet til TV 2 Fyn.

- Vi tager det med oprejst pande, og det kunne have været værre. Nu er vi jo heller ikke færdige med optællingen. Vi har endelig fundet fået ro i partiet, og vi er fulde af fortrøstning og kigger fremad, tilføjer Erling Bonnesen.

Venstre har været mærket af uro i partiet. Det skyldes blandt andet tidligere formand Lars Løkke Rasmussen og forhenværende næstformand Inger Støjberg har stiftet deres egne partier henholdsvis Moderaterne og Danmarksdemokraterne, forklarer Erling Bonnesen og fortsætter:

- Det er klart, at det giver rystelser i partiet, men vi må kigge fremad. Vi har stadig masser af politik på hylderne, siger han.