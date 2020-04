Venstre i Odense: Tilbagebetal forældre, der har hjemmepasset

Mens corona-krisen har stået på, har tusindvis af danskere måttet omstille sig på at arbejde hjemmefra, samtidig med de har passet børn, der ikke længere kunne komme i skole og daginstitution.

Betalingen for at få sit barn passet i en dagpleje eller børnehave har ikke været annulleret til trods for, at institutionerne har været lukket landet over.

- Vi mener, det er uretfærdigt, at vi har en masse forældre, som har betalt ret store beløb for at få deres børn passet, men som ikke har fået deres børn passet. De har simpelthen ikke fået deres ydelse, siger Christoffer Lilleholt, der er medlem af Børn- og Ungeudvalget og politisk ordfører for Venstre i Odense.

Læs også Hjemmepasning: Fynske kommuner vil ikke lade forældre slippe for betaling

- Hvis du køber et hotelophold, hvis du køber nogle varer, hvis du køber en oplevelse, så har du lige nu krav på at få dine penge tilbage. Det har man ikke, hvis man har sit barn i daginstitution.

I Odense Kommune koster det 2.812 kroner om måneden at få passet et dagplejebarn på fuld tid. Børnehave koster 3.219 kroner for børn under to år og ni måneder. Derefter koster det 1.847 kroner.

Forhandlinger fredag

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sagde på et pressemøde 12. marts, at man ikke skal regne med at få tilbagebetalt sine udgifter til daginstitutionspladser og SFO'er.

Onsdag har Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti meldt ud, at de mener, at forældre skal kompenseres med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Læs også Dansk Folkeparti om ældrebesparelser: - Vi kan ikke finde de penge

Venstre vil lade kompensationen løbe så længe pasningstilbuddene ikke er fuldt åbne endu.

- Det glæder mig, at Venstre på landsplan - og andre partier - er ude at sige, at de gerne vil kigge på det, siger Christoffer Lilleholt.

Partierne mødes fredag hos børne- og undervisningsministeren for at forhandle om tilbagebetalingsspørgsmålet.

Opfordring til Folketinget

Fordi det er Folketinget, der tog beslutningen om at lukke daginstitutionerne ned, mener Christoffer Lilleholt, at det er der tilbagebetalingen skal komme fra.

- Det vi håber på og sætter vores lid til er, at vi sender et fælles brev på vegne af alle partier i Odense Byråd til ministre og ordførere i Folketinget om at finde pengene. Det er jo sådan set dem, der har været ude at lukke institutionerne. Så må de også betale dem tilbage, siger han.

I første omgang vil han tage sagen op i Børn- og Ungeudvalget for at undersøge, hvor mange penge det drejer sig om i Odense Kommune, og om det kan lade sig gøre for kommunen selv at finde pengene.

Hvis ikke man får opbakning fra de øvrige partier, vil Venstre i Odense selv kontakte ministeren.

Ifølge Finansministeriet vil en eventuel tilbagebetaling på daginstitutionsområdet løbe op i 106 millioner kroner per uge på landsplan.