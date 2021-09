Venstre og SF kræver svar af Bramsen i sag om forsker

Weekendavisen beskriver fredag i en artikel, at Peter Viggo Jakobsen - efter kritiske udtalelser om Pakistan - har fået at vide, at han enten finder et andet job eller udtaler sig mindre.

- Vi beder nu Trine Bramsen om at komme i samråd. Vi har brug for at få afklaret, om det virkeligt kan være rigtigt, at Peter Viggo Jakobsen har fået begrænset sin mulighed for at udtale sig.

- Og at han ikke som forsker har den uafhængighed, der er helt afgørende i et demokrati som vores, siger Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt.

Flere kræver svar

Ikke kun oppositionen afkræver Trine Bramsen svar.

Støttepartiet SF's forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen, har sendt en stribe folketingsspørgsmål afsted - selv om både Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen i artiklen afviser at have lagt pres på Peter Viggo Jakobsen eller Forsvarsakademiet.

- Artiklen tegner et bekymrende billede. Og det er da kun godt, hvis ministeriet og Forsvarskommandoen helt kan afvise at have haft noget med det at gøre.