Venstre om prisstigninger på fjernvarme: - Vi kan ikke bakke op

Onsdag aften kunne medlemmer af Odense Byråd bekræfte, at fjernvarmen fra Fjernvarme Fyn vil stige med 21 procent.

- Det her er uden sammenligning den sag, som kommer til at have størst betydning for Odenses og Fyns borgere i denne byrådsperiode. Vi kan ikke bakke op om en prisstigning på mere end 20 procent, når der ikke foreligger et budget for 2025, siger Claus Houden, byrådsmedlem for Venstre.

Han siger desuden, at der mangler initiativer for at nedbringe taksten samt principper for salg af el, der tilgodeser forbrugerne.

Men netop principper at fastsætte prisen ud fra, er ifølge byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) blevet aftalt i byrådet.

Claus Houden er dog stadig ikke tilfreds:

- Prisen stiger jo i fjerde kvartal, så derfor stemmer vi i mod, skriver han i et skrifteligt svar til TV 2 Fyn.