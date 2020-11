Venstre-ordfører kritiserer strategi, men accepterer aflivning af mink

Alle mink i Danmark skal aflives, fordi der er sket en mutation af virussen covid-19 i minkene, og det kan potentielt skade virkningen af en fremtidig vaccine.

Der er tale om mellem 15 og 17 millioner mink i Danmark, og de fleste er på minkfarme i Nord- og Vestjylland. Det er også i de områder, at der er konstateret coronasmitte i minkbesætninger.

På Fyn skal der også aflives mink, selvom der ikke er konstateret smitte på øen. Der er 42 minkavlere på Fyn fordelt på 20 avlere.

Ifølge Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen, er det danskernes sundhed, der er den vigtigste prioritet.

- Mennesker kommer først. Nu har regeringen - uden at inddrage Folketinget - beslutte at lukke minkbranchen, og så må de betale, hvad det koster, siger han.

- Det har nogle forfærdeligt voldsomme menneskelige konsekvenser. Særligt for de berørte avlere og deres familier. I nogle tilfælde bliver livsværk slået omkuld på et splitsekund. Og når man vælger, at også avlsdyrene skal aflives, så er der jo ikke noget at bygge branchen op af igen, siger han.

Læs også Ministersvar: Aflivning af mink kan koste op mod fem milliarder kroner

Der er ifølge Fødevarestyrelsen 1139 minkavlere i Danmark. 207 af har haft konstateret coronasmitte, og 67 minkfarme har fået aflivet besætningen, oplyser Fødevarestyrelsen.

Nu vil man bede regeringen om at få oversendt det beslutningsgrundlag, der ligger til grund for regeringens beslutning, fortæller Erling Bonnesen.

- Vi beder om at få det oversendt, så vi kan tjekke det faglige grundlag, siger han.

Stategi har slået fejl

Statsminister Mette Frederiksen sagde på onsdagens pressemøde, at Statens Serum Institut i laboratorietests har fundet fem eksempler på virus i minkfarme og 12 eksempler på muteret virus hos mennesker, der udviser nedsat følsomhed for antistoffer.

Det betyder altså, at en spredning af det muterede virus kan have en negativ påvirkning på effekten af en kommende vaccine mod covid-19.

Læs også TV 2 erfarer: Alle danske mink skal aflives

Indtil onsdag har Fødevarestyrelsen haft en strategi, der gik ud på at aflive alle mink på farme, hvor der er blevet konstateret coronavirus, samt alle mink på farme i en radius af 7,8 kilometer.

- At man skal slå mink ihjel på Fyn viser, at regeringens strategi og arbejde har slået fejl, og så har man ikke haft kræfter til at sætte ind på de steder, hvor der har været smitte. Man skulle have lavet en mere målrettet tilgang til det langt tidligere, siger ordføreren.

Organisation: Grænsende til destruktivt

Tidligere onsdag kaldte formanden for Danske Minkavlere dagen for "en sort dag" for alle minkavlere. Tiltaget kommer også bag på den fynske landbrugsorganisation Centrovice.

- Vi er meget overraskede over, at man tager så drastiske skridt overfor branchen, siger formand Torben Povlsen.

Han udtrykker forståelse, men ønsker sig ligesom Erling Bonnesen dokumentation.

- Det er selvfølgelig forståeligt, hvis det er korrekt, at der er risiko for at starte en ny pandemi. Men vi mangler mere sundhedsfaglig dokumentation.

- Vi oplever, at den danske måde er meget restriktiv – grænsende til destruktiv – overfor en branche, der har været meget samarbejdsvillig, siger han til TV 2 Fyn.

Læs også Mette F.: Muteret virus fra mink kan true covid-19-vaccine