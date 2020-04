Venstre vil genåbne foreninger og idrætsklubber

Fodboldbaner står tomme hen, og medlemmer af løbeklubber løber hver for sig.

Det har været situationen for det danske foreningsliv de seneste uger på grund af corona. Men nu opfordrer Venstre til en genåbning af foreningslivet.

I et brev til regeringen skriver flere Venstre-medlemmer, at regeringen sammen med sundhedsmyndighederne bør genåbne aktiviteterne inden for det danske idræts- og foreningsliv.

- Jeg håber, at sundhedsmyndighederne kigger på og overvejer, hvilke tiltag der skal være, for at man kan genåbne hele Foreningsdanmark.

- Hvis de ikke gør det, så er det her en opfordring til, at man også begynder at kigge den vej, siger Venstres idrætsordfører, Sten Knuth.

Ifølge ham kan man allerede nu se folk begynde at forsamle sig og lave små arrangementer rundt omkring i Danmark - på trods af at de bliver bedt om ikke at gøre det.

- Så enten er der behov for at tydeliggøre, at det må man ikke, eller også skal man begynde at overveje, hvordan man kan gøre det ud fra nogle sundhedsfaglige vurderinger, siger Sten Knuth.

Opfordringen fra Venstre kommer, samtidig med at der er igangsat en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark.

Et af de første skridt bliver taget på onsdag, hvor en del af landets dagtilbud og skoler åbner igen.

Venstre mener, at en del af genåbningen også kan være en tilladelse til, at man eksempelvis kan begynde spille på landets fodboldbaner igen.

Spørgsmål: Hvordan tænker I selv, at det skal kunne lade sig gøre at spille eksempelvis fodbold og samtidig holde afstand til hinanden?

- Det er det, vi skal have sundhedsmyndighederne til at kigge på og have nogle overvejelser omkring.

- I øjeblikket åbner vi børnehaver og skoler op, og der er også nogle vurderinger, i forhold til hvordan man kan gøre det.

- Det er det, vi tænker, de også skal gøre i forhold til foreningslivet, siger Sten Knuth.

Opfordringen fra Venstre bliver mødt med opbakning fra Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), som repræsenterer 6400 idrætsforeninger.

Landsorganisationen ser også gerne en snarlig genåbning. Men det skal ske under de rigtige forhold, siger DGI's formand, Charlotte Bach Thomassen.

- Hensynet til mennesker i risikogrupper vejer tungest.

- Derfor er det helt afgørende for os, at alt hvad vi gør i foreningslivet, er med fuld accept fra landets sundhedsmyndigheder.

- Vi kan se, at det er også, hvad Venstre foreslår, så det er vi enige i, siger Charlotte Bach Thomassen i en skriftlig kommentar.

I øjeblikket er forsamlingsforbuddet for mere end ti personer gældende indtil 10. maj. Større forsamlinger er forbudt frem til 31. august.