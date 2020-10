Ventetider er faldet: - Vi advokerer stadig for, at man tænker sig om

For få uger siden var der steder i Region Syddanmark, hvor der var op til fire dages ventetid på at blive teste for corona i samfundssporet for personer uden symptomer.

Siden er ventetiden faldet igen, og flere steder kan man testes inden for én dag.

Årsagen til den forlængede ventetid var, at antallet af testanalyser, som Region Syddanmark kunne få foretaget hos Statens Serum Institut, blev skåret ned fra 5.500 til 4.200. Testanalyserne blev i stedet flyttet til hovedstadsområdet på grund af stor smittespredning.

- Statens Serum Institut har fået øget kapaciteten igen, og det betyder, at ventetiden er gået ned igen, fortæller koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Ifølge koncerndirektøren er man tilbage omkring det antal testanalyser, der tidligere kunne foretages.

For personer med symptomer og personer, der har været i tæt kontakt med coronasmittede, har der hele tiden været kort ventetid.

Hvad er forskellen på sundheds- og samfundssporet Sundhedssporet er organiseret under regionen, og podningerne foretages i regi af de tre akuthospitaler.

Samfundssporet er organiseret under Statens Serum Institut (SSI), og tests foretages i regi af Testcenter Danmark. Kilde: Sundhed.dk Se mere

Det var for raske personer, der ikke har været i kontakt med smittede - det såkaldte samfundsspor, at ventetiderne steg.

Det fik i september koncerndirektøren til at anbefale disse, at man overvejede grundigt, om man havde behov for en test.

Selvom ventetiderne nu er faldet, så opfordrer han stadig til omtanke, inden man bestiller en tid til at blive testet.

- Vi vil stadig gerne advokere for, at folk tænker sig om, siger Kurt Espersen.

Fra lørdag til søndag blev 41.791 danskere testet for coronavirus. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere sat et mål om, at man ved uge 42 skal have en testkapacitet på 50.000, og at man senere på efteråret vil op på en kapacitet på 70.000 daglige tests.