Vermund bakker op om fynsk kandidats skarpe udtalelser: - Jeg synes ikke, det er en voldsom retorik

To forklaringer på ekskluderingen

I et interview med TV 2 Fyn forleden fastholder Mikkel Bjørn Sørensen, at det var Facebook-afstemningen - og ikke hans udtalelser - der var grundlaget.

Han "skal ikke kunne sige", om udtalelserne også var med til at få ham smidt ud, siger han i interviewet og fortsætter:

- Jeg har jo ikke siddet med til forretningsudvalgsmøderne, inden jeg blev ekskluderet. Jeg kan kun forholde mig til, hvad landsformanden sagde til mig den aften, hvor jeg blev ekskluderet. Da beroede det udelukkende på, at jeg ikke ville stemme på Konservative, siger han.



Men onsdag fortæller Pernille Vermund til TV 2 Fyn, at hun længe har kendt til, at Mikkel Bjørn Sørensens udtalelser var med til at få ham ekskluderet fra det tidligere parti.

- Det gjorde jeg allerede dengang, Mikkel Bjørn blev ekskluderet. Jeg var rigtig glad for, at Mikkel Bjørn dengang valgte at melde sig ind i Nye Borgerlige, siger hun.

Vermund bekræfter, at hun var bekendt med kommentaren ovenfor om de "1.000 der virker harmløse, men indeholder et stof (...)".

Hun fortæller, at hun fulgte Mikkel Bjørn Sørensen på sociale medier allerede dengang.

Facebookopslaget, som kommentaren er skrevet til, lå imidlertid i en intern debatgruppe for dele af Konservativ Ungdom.



Vil være acceptabelt hos Nye Borgerlige i dag

I et interview med TV 2 Fyn understreger Pernille Vermund flere gange, at hun ikke ser problemer i udtalelsen fra dengang.

- Jeg synes jo ikke, det her er en voldsom retorik. Det er et voldsomt billede, fordi det der ligger bag billedet er meget voldsomt.

Ville du selv bruge det billede og den retorik?



- Det er jo svært at sige, fordi det så skal jeg jo ligesom tænke tilbage på "hvor var jeg på det tidspunkt?". Men jeg kan huske, da jeg læste, og da jeg fik at vide, at Mikkel Bjørn var blevet ekskluderet på den her baggrund, at jeg tænkte, det er jo fuldstændig vanvittigt, siger hun og fortsætter:

- Fordi dét, som Mikkel Bjørn og andre advarede mod, er præcis det samme, som vi advarer mod i dag. Nemlig at man ikke har styr på: Hvem er det, man lukker ind i vores land? Hvad er det for kræfter, vi slipper løs?

Vermund peger på, at man så risikerer det, som "vi har set i Europa i de seneste mange år efterhånden."

- Så risikerer man, at der er terrorister imellem. Og man risikerer, at der er voldsparate mennesker imellem. Det er det, vi har set.

Vil du i dag kunne acceptere, hvis et medlem af jeres folketingsgruppe skrev eller sagde det samme?

- Ja, naturligvis. For mig og for Nye Borgerlige er det helt afgørende at gøre det klart, hvad det er for en kraft, vi er oppe imod. Det betyder jo ikke, at alle muslimer er et problem, men når vi taler islam, når vi taler politisk islam og om den islamiske vækkelse, så er det meget voldsomme kræfter.

Har ekskluderet mange

Nye Borgerlige har, ifølge en optælling som Radio 4 lavede i 2021, ekskluderet op mod 100 medlemmer fra partiet siden det blev til i 2015.

Adspurgt om hvor partiformandens grænse går for, hvad Nye Borgerliges medlemmer må sige eller skrive, lyder svaret:

- Hvis nu man havde skrevet, at "alle muslimer er voldsparate terrorister", så er det et problem.

Mikkel Bjørn Sørensen laver nogle markante opslag på sociale medier, som skaber en del reaktioner hos folk. Kan du stå inden for alle opslag, han laver?



- Nu kender jo ikke alle opslag, Mikkel Bjørn har lavet på sociale medier, men jeg betragter Mikkel Bjørn som en modig og en begavet ung mand, der ser nogle farer i forhold til udviklingen i vores samfund, som jeg ville ønske endnu flere havde øjne for.

Hun nævner blandt andet Mikkel Bjørn Sørensens fokus på cancelkultur og feminisme. Ikke den "gammeldags kloge feminisme, hvor det handler om ligestilling mellem kønnene", men der hvor det "handler om, at man tiltager sig rettigheder på bekostning af andre og forsøger at tryne andre."

- Han er en af dem, der kæmper imod. Han ser - og også ytrer - nogle ting, som jeg ville ønske, at andre og flere havde modet til at se.

Med 888 personlige, fynske stemmer i ryggen blev 26-årige Mikkel Bjørn Sørensen valgt ind i Folketinget ved valget 1. november.