Vestfynske jernbane: Stationsbyer kæmper for at få gang i arbejdet før tid

Fremryk anlægsarbejdet af den kommende højhastighedsjernbane på Vestfyn og indfør timemodellen allerede i 2021.

Det er to af de forslag, som de ti stationsbyer langs den vestfynske jernbane har foreslået i et brev til Folketingets transportudvalg.

- Problemet er, at det er en nedprioriteret strækning. Jeg synes, det er en af de strækninger, der har det dårligste serviceniveau i Danmark, siger Martin Winther-Gaasvig, der er formand for Tommeruppernes Lokalråd.

Det er en ud de i alt ti lokalråd og lokaludvalg i stationsbyerne på Vestfyn, der står bag brevet til politikerne.

Og ifølge Martin Winther-Gaasvig er det nødvendigt med bedre togforbindelser.

- Jeg har været nødsaget til at gå over i bil, fordi jeg ikke kunne regne med togafgangene. Og hvis nu et tog blev aflyst, så skulle jeg vente flere timer på, at det næste tog kommer, siger han.

De står bag brevet Nørre Aaby Lokaludvalg

Rørup Lokalråd

Vissenbjerg Lokalråd

Middelfart Lokaludvalg

Gelsted Lokaludvalg

Lokaludvalg for Kauslunde, Gamborg og Svenstrup

Tommeruppernes Lokalråd ved Martin Winther-Gaasvig

Aarup Lokalråd

Ejby Lokalråd

Holmstrup Beboerforening

Assens Kommune

Middelfart Kommune

Odense Kommune Se mere

Samme situation står de med i Holmstrup i Odense Kommune. Her er ingen busforbindelser.

- Stationen her er jo byens hjerte og puls. Vi vil jo allesammen gerne have, at man kan leve et helt liv i byen, sådan at der også er mulighed for, at de unge kan tage på skole i Odense, og de ældre kan tage ud og få handlet. Og det er der ikke mulighed for her i byen lige nu med den togbetjening, der er, forklarer Zofuz Knudsen, formand for Holmstrup Beboerforening.

Anlægsarbejde skal fremrykkes

Efter planen skulle anlægningsarbejdet på den vestfynske togbane gå i gang i 2023, men håbet fra stationsbyerne er, at man allerede næste år - i 2021 - vil kunne lægge de første skinner.

Læs også Efter coronaen: Jernbanen kan trække økonomien i gang

- I de her coronatider snakker Folketinget jo om at fremrykke nogle af de store trafikinvesteringer. Den greb vi jo med det samme, så vi kontaktede Folketingets Transportudvalg og sagde, at vi synes det er en bragende god idé, og hvorfor ikke gøre det her på Fyn, siger Poul Kirk, der er sekretær for Holmstrup Beboerforening.

Det forslag kan Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), også se store fordele ved. Derfor har han sammen med Assens og Middelfart, hvor den vestfynske jernbane løber igennnem, også været afsender på brevet til Christiansborg.

- Der er flere i det vestfynske, som vil kunne bruge toget til at komme til og fra uddannelse og arbejde i Odense. Det er også ret vigtigt for, at vi kan få nedbragt trafikmængden og få en bæredygtig transport her på Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.

Brug for det nu

Den fynskvalgte politiker Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre er medlem af Transportudvalget. Han deler ønsket om at få sat gang i byggearbejdet allerede til næste år.

- Når projektet først skulle sættes i gang i 2023, så var det, fordi dengang vi vedtog det, var der lidt for meget tryk på kedlerne. Vi var bange for, at økonomien kunne begynde at løbe for stærkt. Nu hvor der så efter corona måske er brug for, at vi sætter lidt fart i kedlerne, så synes jeg, det er det her, man skal prioritere og sætte igang med det samme, siger Rasmus Helveg Petersen.

Fordi projektet allerede er vedtaget, tror den radikale politiker også på, at anlægsarbejdet allerede kan begynde i 2021.