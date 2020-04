Vestfynske motorvej får et lag grøn asfalt

Når de store asfaltmaskiner lægger ny asfalt ud på den vestfynske Motorvej, så er en del af den asfalt der kommer ud slet ikke ny.

Resterne af asfalten fra den gamle tosporede motorvej er nemlig blevet fræset op, så den kan blive genbrugt i den nye asfalt.

- Det er ren genbrug. Hvis vi kkke havde gjort det her, skulle vi have importeret en masse sten fra Norge og Sverige, og vi skulle have importeret nyt bindemiddel fra raffinaderierne i Tyskland, forklarer produktchef fra NCC, Bjarne Lund-Jensen og fortsætter:

- Den import sparer vi simpelthen, så det er en stor gevinst både for samfundet, for bygherrene og for entreprenørerne.

En gammel metode

Kort fortalt er det den gamle asfalt som er fræset af, knust, og har været en tur i den store asfaltovn og som bliver lagt tilbage på motorvejen igen.

Det er virksomheden NCC, som lægger asfalten på motorvejen og i denne omgang vil der være lagt 12 kilometer genbrugt asfalt ud.

Metoden er dog ikke helt ny, forklarer han.

- Man har egentlig genbrugt asfalt i en del år, cirka ti år, men før var der 15-20 procent genbrugt asfalt i de bærende lag. I dag er vi oppe 50-60 procent.

Perfekt som bindelag

Det er det øverste lag af den gamle asfalt, der kan bruges i et af de tre lag, der skal udgøre den nye motorvej. Resterne kommer til at være i vejens bindelag, der har til formål at trykfordele vægten fra tunge køretøjer, så der ikke kommer spor efter hjulene i asfalten.

- Stenene i det gamle slidlag har en kvalitet, så vi kan få den samme kvalitet ud af det, når vi får det udlagt på det nye bindelag. Det kører vi så ud på alle tre baner, og derefter skal der så et nyt slidlag henover det hele, forklarer produktchefen.

Og selvom motorvejen bliver udvidet med et spor i hver side, kommer der ikke til at mangle asfalt, der kan genanvendes.

- Det går op på den måde, at vi har valgt at tilsætte omkring 30% gammel asfalt i den nye, så kommer det til at passe mængdemæssigt, at de to spor bliver til tre, uddyber produktchefen.

CO2-besparende slidlag

Det er dog ikke kun det nye bindelag, der kommer til at være CO2-besparende. Også det øverste lag af motorvejen bliver 'grønt'.

- Vejdirektoratet har valgt, at det skal være et rullemodstandsdæmpende slidlag. Det vil betyde en brændstofbesparelse på et par procent, og hvis man regner det ud for alle billisterne, så bliver det til en ret god samfundsøkonomisk virkning, siger produktchefen og tilføjer:

- Det har faktisk vist sig, at de nye slidlag også virker støjdæmpende.

Vejdirektoratet oplyser på deres hjemmeside, at de forventer, at den nye motorvej forventes at stå færdig i udgangen af 2022.