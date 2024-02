Vi blev advaret for længe siden: Klimaudfordringerne er blevet ekstra store, fordi vi ikke har lyttet

Lige nu kæmper private husejere, forsikringsselskaber og de fynske kommuner med store regninger som følge af klimaforandringerne.

Den samlede regning anslås til flere hundrede millioner kroner.

Regningen er desværre større, end den kunne have været, hvis der var blevet lyttet til advarslerne i tide om konsekvenserne af den stigende udledning af drivhusgasser og den deraf følgende temperaturstigning.

Sådan lyder det fra en af Danmarks førende klimaeksperter, Sebastian Mernild, som er professor og leder af Climate Cluster på Syddansk Universitet i Odense.

- Vi har en større klimaregning i dag, fordi vi har været for langsomme og for fodslæbende, siger Sebastian Mernild.

Vi blev advaret for tyve år siden

I løbet af denne vinter er mange af os blevet overraskede over rekordstore mængder regnvand, oversvømmelser og højere grundvand.

Men allerede for mange år siden blev vi faktisk advaret om, at det ville ske. Det kan man se, når man dykker ned i TV 2 Fyns nyhedsarkiv. For tyve år siden lød det blandt andet sådan her:

Oversvømmelser og jordskred er hverdagskost, og vandskader gør det dyrere at forsikre vores huse. Vi kan dyrke druer til vin, og torsken forsvinder og bliver erstattet af eksotiske fiskearter. De milde og våde vintre kan ses på juletræerne, de klarer sig dårligt og ser pisne ud. Oversvømmede floder i Mellem- og Nordeuropa flyder over og ud i havet, hvor de forstyrrer Golfstrømmen.

På omkring samme tid sagde klimatolog Ingolf Løffler til TV 2 Fyn:

- De foranstaltninger, man gennemfører, er for små og for få, og det går for langsomt.

Ikke samme klimabevidsthed dengang

Det gamle nyhedsindslag fra arkivet gør i dag et stort indtryk på klimaprofessor Sebastian Mernild:

- Når man ser det gamle indslag, virker det meget fortællende og illustrativt, og det er jo fordi, man rakte ud til en befolkning, der ikke havde den samme klimabevidsthed, som vi har i dag. Jeg tror, man også kunne mærke klimaforandringerne dengang for tyve år siden, men i dag ser man forandringerne hyppigere og mere intenst, siger Sebastian Mernild.

Burde vi have lyttet mere til advarslerne dengang?

- Altså vi burde have lyttet helt tilbage i 1980´erne, ja helt tilbage i 1960´erne. Vi har sådan set haft videnskaben om klimaforandringerne på plads siden 1896. Allerede på det tidspunkt blev det klart, at når vi ændrer koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren, så bliver det varmere.

Professor: Klimaregningen er blevet unødvendigt stor

Ifølge Sebastian Mernild står vi i dag med større udfordringer, end vi ville have gjort, hvis vi havde lyttet til advarslerne for tyve år siden.

- I dag ser vi en række markante forandringer og effekter i vores klima. Og det er som følge af, at vi ikke har haft tid eller mulighed for - eller ikke har været opmærksomme på, hvor alvorligt, det her er. Hvis vi havde taget videnskaben alvorligt, også politisk, så havde vi haft mulighed for at reducere vores drivhusgasser i et langt hurtigere tempo og også langt før, end det vi gør nu, siger Sebastian Mernild.

Flere fynske borgmestre har helt eller delvist opgivet at finde de nødvendige penge til at beskytte mod mere regnvand, højere grundvand, havvandsstigninger og vand fra åer og vandløb. De mener, at staten skal træde til. Hvor regningen ender, er endnu uafklaret.