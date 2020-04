Vi får en smule sol, mens vi venter på varmen

Fynboerne vågner op til en torsdag, som begynder med tørt vejr og en smule sol.

Sidst på eftermiddagen vil det blive mere skyet, og man skal forvente, der kommer byger ind fra nordvest.

Temperaturen når op omkring 8 grader, når det bliver varmest, og vinden vil i løbet af dagen tage til og blive frisk til kuling fra sydvest og vest. Der vil også være kraftige vindstød, spår DMI's meteorologer.

Natten til fredag klarer det delvist op, men der kan komme enkelte byger - endda som hagl, slud eller tøsne.

Nattetemperaturen vil ligge mellem 1 og 5 graders varme, og vinden vil være jævn til hård og komme ind fra vest.

På vej mod 20 graders varme

Ser man lidt frem, er der formentlig dejligt lunt vejr på vej. TV 2 Vejret spår, at vejret i begyndelsen af næste uge kan blive temmeligt lunt, og at temperaturen for første gang i år kan nå 20 grader.

Således kan vi i løbet af søndag se frem til tocifrede varmegrader mellem 13 og 15 grader. Samtidigt bliver der en del solskin, og vinden vil blot blive op til jævn.

Mandag vil varmen kunne mærkes allerede i formiddagstimerne. Her ventes temperaturen at stige til over 15 grader, og midt på eftermiddagen vil termometrene visse steder vise op til 18 graders varme - lokalt næsten 20 grader. TV 2 Vejret peger dog på, at det vil være i den sydlige og centrale del af Jylland.

Årets hidtil varmeste dag fik vi 16. februar om aftenen, da temperaturen ved Hammerodde på nordspidsen af Bornholm steg til hele 14,7 grader. Det er derudover den højeste temperatur målt i Danmark så tidligt på året i dansk vejrhistorie, skriver TV 2 Vejret.

