Vi kører mere i bil end nogensinde før - og aktivist fatter det ikke

- Jeg synes, det er forfærdeligt, jeg synes, det er fjollet, og jeg mener, man har fokus det helt forkerte sted.

Så klar er holdningen hos Mathias Slott, biologistuderende på Syddansk Universitet i Odense og klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Han reagerer på den seneste opgørelse over, hvor meget biltrafikken vokser, og hvor mange flere biler, vi ejer.

Bilismen er blevet en uundgåelig del af dagligdagen over det meste af Fyn, og antallet af biler er steget med 23 procent de seneste ti år - fra 205.000 biler i 2014 til knap 248.000 biler i 2024.

Det viser tal, som FDM har trukket til Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn.

- Jeg synes overhovedet ikke, det udviser rettidig omhu i forhold til de kriser, som vi vil se blive meget værre for fremtiden. Det er heller ikke fair over for de borgere, der skal punge ud for at købe flere biler, siger Mathias Slott.

Seks ud af ti voksne fynboer ejer en bil

410.000 fynboer er over 18 år, og med det stadigt større antal biler svarer det til, at seks ud af ti myndige fynboer nu ejer en bil. Det er i tråd med det nationale billede, hvor også seks ud af ti voksne danskere har en bil.



Ifølge Malene Freudendal-Pedersen, professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, bør bilen ikke være højest i hierarkiet, når det gælder valg af transportform.

I stedet bør det gøres mere attraktivt at vælge andet transport end bilen, anbefaler hun.

- Og det kan man kun gøre ved at gøre det mere besværligt for biler, siger hun.

Bilen skal give mening

Malene Freudendal-Pedersen nævner byplanlægningskonceptet '15 minutters byen', som handler om at gøre det muligt at komme til alle hverdagens aktiviteter på enten cykel eller gåben og gøre det mere besværligt at tage bilen.

Hun mener, at flere mindre provinsbyer med fordel kan gøres til 15 minutters byer, så børn går eller cykler til skole, og så kan man tage bilen, hvis man har arbejde uden for byen.

- Det betyder ikke, at alt biltransport kan erstattes, men vi skal lade være med at tale om bilen som alt eller intet. Vi skal tale om bilen som en teknologi, vi bruger der, hvor det giver mest mening. Og lige nu bruger vi bilen rigtig mange steder, hvor vi sagtens kunne erstatte den med gang eller cykel, siger hun og tilføjer:

- Selvfølgelig er der et andet behov i landområder for også at have adgang til bilen. Men det er ikke det samme som, at de skal køre 800 meter ned til bageren eller køre børnene i skole, når der kun er halvanden kilometer.

Klimaaktivist Mathias Slott er ikke i tvivl, når vi beder ham om at pege på en løsning:

- Løsningen er at investere i busnet eller andre kollektive transportformer. Hvis vi alle sammen skal kunne komme rundt på bæredygtig vis, og hvor det også er til en fair pris for alle borgere, så skal vi tænke mere langsigtet og investere i den offentlige transport i stedet for at skære i den, som vi har gjort længe, siger Mathias Slott.