Vi skal giftes! Må vi holde bryllupsfest til sommer?

Det sidste punktum i talen til hendes kommende mand er sat, den hvide kjole hænger klar i skabet, og de små tak-fordi-I-kom-gaver til gæsterne er stort set færdigpakkede.

6. juni siger Rikke Thura Christensen fra Vesterby på Nordfyn det måske vigtigste ja i sit liv. Hun skal giftes med sin kæreste gennem to år, Jesper Lykke Petersen.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Tror I, der er en mulighed for, at jeg kan blive gift 6. juni? Vi skal kun være 33 mennesker. - Rikke Thura Christensen, Vesterby

Men må hun egentlig det? Eller bør det fynske par i stedet aflyse? Det kommende brudepar er kommet i tvivl. Derfor har de skrevet til TV 2/Fyn.

- Vi har villet giftes længe, og vi bliver ikke så mange, så vi vil helst ikke aflyse. Men vi går rundt i en stor uvished, siger Rikke Thura Christensen og fortsætter – for spørgsmålene hober sig op hos den kommende brud:

- Hvad sker der efter den 10. maj? Og hvis vi vælger at udskyde det, og coronavirus så kommer tilbage i efteråret, tør vi så satse og udskyde endnu en gang, spørger hun.

Forsamlingsforbud gælder til den 10. maj, men …

Myndighedernes forbud mod at samles flere end ti personer gælder foreløbigt til den 10. maj. Og forbuddet mod større forsamlinger gælder helt frem til udgangen af august.

Men det forbud gælder faktisk kun, hvis flere end ti personer samles på offentlige steder.

Ifølge loven gælder forbuddet derfor ikke i private boliger. Grundloven siger nemlig, at den private bolig er ukrænkelig. Skal politiet derfor kunne gå ind, skal de have rettens godkendelse.

- Man må faktisk gerne holde fest, men det er klart, at det ikke er en god idé i denne tid. Vi anbefaler, at man følger med i udviklingen og myndighedernes retningslinjer, når vi kommer nærmere sommeren, siger Peter Risager Haslund, politiinspektør i Fyns Politi.

Kommunerne aflyser vielser – kirkerne fastholder

En rundrigning til de fynske kommuner, som TV 2/Fyn har foretaget, viser, at de fleste fynske kommuner har aflyst eller udskudt alle planlagte vielser på rådhusene frem til foreløbigt midten af april.

Men anderledes ser det ud i kirkerne. Selvom de i øjeblikket er lukket, kan man stadig blive viet – og døbt og begravet. Dog må der ikke være mere end ti personer i kirken ved bryllupper.

Hvis ti mennesker er samlet, og én bringer smittet med ind i gruppen, kan man i teorien have smittet alle ti. Hvis 50 mennesker så samles, og det samme sker, så er det ukontrollabelt Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, Syddansk Universitet

Om der efter den 10. maj vil ske ændringer og i givet fald hvilke ændringer, er endnu usikkert, siger biskop i Fyens Stift Trine Lindhardt til TV 2/Fyn.

- Jeg forstår godt, at det helt naturligt kan give anledning til usikkerhed og overvejelser, men lige nu er vi alle sammen nødt til at afvente udviklingen – og håbe det bedste, siger hun.

Derfor må kirken, som samfundet i øvrigt afvente situationen og se, hvordan det vil gå de kommende uger, og hvad regering og myndigheder på den baggrund vil vurdere, der skal ske.

Professor: Vi skal sørge for ikke at samles

Selvom mange af os accepterer forsamlingsforbuddet, kan det være svært ikke at få en knude i maven over måske at skulle vinke farvel til sommerens fester.

Derfor er det ifølge Hans Jørn Kolmos, der er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, vigtigt at huske på, hvorfor myndighederne opsætter forbud.

- Idéen med de små forsamlinger er, at hvis smitten breder sig, breder den sig ud i små kredse. Hvis ti mennesker er samlet, og én bringer smittet med ind i gruppen, kan man i teorien have smittet alle ti. Hvis 50 mennesker så samles, og det samme sker, så er det ukontrollabelt, siger han.

Lige nu går de fleste af myndighedernes tiltag derfor ud på at sørge for, at mennesker ikke samles. Mødes man alligevel i private omgivelser, er det vigtigt at være opmærksom på at overholde alle sundhedsmyndighedernes råd og anbefalinger for at beskytte sig selv og andre mod smitte.

- Man skal følge de regler, Sundhedsstyrelsen sætter op: Man skal rette opmærksomheden mod afstandskravet på to meter og vaske hænderne grundigt, siger Hans Jørn Kolmos.

Hvis ikke situationen ændres, udsætter parret bryllupsplanerne. Foto: Privat

Han anbefaler, at man derfor tænker sig godt om og nøje overvejer, om man vil holde familiefesten under de forhold eller skubbe det til, at der igen er mere overblik over situationen.

Aflyser, hvis forbud ikke ophæves

Rikke Thura Christensen og Jesper Lykke Petersen skal efter planen vies i Hårslev Kirke. Derefter skal brudeparret og de 31 gæster hjem i privaten, hvor den 75 kvadratmeter store garage er indrettet til festsal.

Men det bliver altså kun en realitet, hvis forsamlingsforbuddet ophæves inden.

- Det romantiske ved brylluppet går lidt af det, hvis vi ikke må kramme gæsterne eller danse tæt hele natten. Og hvis vi skal sidde to meter fra hinanden, kan vi slet ikke være der, siger Rikke Thura Christensen grinende.

