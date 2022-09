Vi spurgte - I svarede: Derfor er OB's fans loyale trods krise

Når jeg læser ned gennem jeres svar, kan jeg forstå, at det egentlig ikke handler så meget om spillet på banen. Det er naturligt nok en del af det, men som Christine skriver, er det faktisk ”lige meget om de vinder eller taber, for det er altid en god oplevelse at tage på stadion”.



Selvom det alligevel kan være ”hårdt at tage på stadion gang på gang, når resultaterne ikke er der”, så er det ifølge flere af jer ikke et spørgsmål om at støtte eller ikke at støtte sin klub, for ”er man fan, er man det i både medgang og modgang”, som Ulla formulerer det.

Særligt er jeg vild med Melissa, der sammenligner sit forhold til OB med det at indgå i et ægteskab: ”Lige som med ægteskab i medgang og modgang, er det nu, hvor modgangen trykker, at jeg, som OB-fan i mere end 20 år, føler et behov for at støtte holdet”.

Det er da til at forstå.

En gang O’ense, altid O’ense

Jeres svar giver mig også en følelse af, at mange OB-fans tager på stadion, fordi det simpelthen ikke er en mulighed ikke at gøre det. Fordi ”succes is temporary and loyalty is forever”, som Søren siger det på godt fynsk, og fordi OB ”står sammen i medgang, men er stærkest i modgang”, som Camilla lidt poetisk formulerer det.

Det handler altså om loyalitet, fællesskab, sammenhold, om den særlige stemning, hvor man er fri fra hverdagens trummerum, og hvor der er plads til at synge højt. Og en lille smule om gratis billetter, pølsemix, fadøl og stadionplatte.

Gå selv på opdagelse, I de mange svar fra fynske OB-fans og se, om du får det samme ud af det.

Du kan allerede godt begynde at glæde dig til foråret. I en ny serie om OB går TV 2 Fyn bag facaden og følger de største talenters rejse fra ungdomsfodbolden til superligaholdet.