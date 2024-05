Vi tog en fyldt affaldssæk med til borgmesteren: Hvor meget pant skal der være på sådan en fætter her?

Forestil dig, at du fremover skal gemme dine brugte pizzabakker for så at gå ned og pante dem, når stakken bliver for stor til, at du kan holde det ud.

Det bliver en realitet, hvis det står til Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Sammen med sine to partifæller og borgmesterkolleger Sophie Hæstorp Andersen (S) og Jacob Bundsgaard (S) fremsatte han tirsdag et forslag til miljøminister Magnus Heunicke (S) om, at take away-emballage som burgerindpakningspapir, to-go-kaffekopper og pizzabakker fremover skal kunne pantes, ligesom vi kender det fra flaskepantsystemet.

- Jeg har ikke lagt mig fast på en detailløsning for det enkelte stykke emballage. Der skal nogle klogere folk til, så vi kan få det til at fungere godt, siger Peter Rahbæk Juel, da TV 2 Fyn møder ham i Kongens Have i Odense til det årlige 1. maj-arrangement.

I det hele taget læner borgmesteren sig gentagende gange op ad de kloge folk i løbet af interviewet.

- Nu prøver jeg lige at fiske en klam kop op her, siger Peter Rahbæk Juel, idet han med højrehånden graver dybt og fisker en Joe & The Juice-kop op ad den klare plastiksæk med take away-emballage, som TV 2 Fyns udsendte reporter har brugt de to foregående timer på at indsamle.