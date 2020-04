Videodagbog: - Det er blevet hverdag i ambulancerne

Oplever du tør hoste, feber eller vejrtrækningsbesvær? Det spørgsmål vil blive stillet af ambulancepersonalet, selvom du har brækket armen. Forholdsreglerne ved den nye coronavirus er nu blevet rutine i de fynske ambulancer.

- Vi spørger alle patienter, som vi kommer ud til, om de har symptomer på corona. Er der bare det mindste, så er det på med de nødvendige værnemidler, fortæller Daniel Søbjerg.

Læs også Videodagbog: Corona har betydet nye procedurer i ambulancerne

Daniel Søbjerg har været ambulanceredder i ti år, men han har ikke oplevet noget som coronavirussen før.

- I starten var der nye ændringer til procedurer, hver gang vi startede vagt. Og det kunne laves helt om to gange på en dag, siger Daniel Sjøbjerg og fortsætter:

- Nu er det faste procedurer, og det er blevet mere rutine for os.

Mere planlægning

Køres der ud til en person, som har symptomer på corona, så rykkes der ikke ud med sirener. Tempoet er roligt og det giver personalet tid til at planlægge turen.

- Vi har efterhånden fået det øvet lidt, og vi kører stille og roligt. Vi giver os tid til at planlægge besøget, forklarer Daniel Søbjerg.

Fremme ved den mulige coronapatient, påfører én af redderne sig værnemidler og tager kontakten. Herefter gives et mundbind, som patienten selv tager på.

Læs også Videodagbog fra sundhedsvæsenet: - Samarbejdet er fantastisk

- Vi skal have så lidt fysisk kontakt til patienten som muligt. Derved mindsker vi smitterisikoen over for os selv og andre.

Efter at en mulig coronapatient er kørt til sygehuset, så skal alt i bilens bårerum rengøres. Her kan planlægning mindske mængden af udstyr, der skal rengøres, og derved kan der spares tid.

- Vi prøver at lave et beskidt område omme bagi og et rent foran. Det vil sige, at alt som vi ikke vil have beskidt, det lægger vi om foran, siger Daniel Søbjerg.

Ikke alle køres til sygehuset

Selvom ambulancerne kører ud til dem, der udviser symptomer på at være smittet med corona, er det ikke alle, som tages med til sygehuset.

- Vi kører også såkaldte tilsynsture, hvor vi i kontakt med en læge vurderer, om patienten skal indlægges eller kan blive i sit eget hjem, forklarer Daniel Søbjerg og supplerer:

Læs også Videodagbog fra sundhedsvæsnet: - Er det stilhed før stormen?

- Nogle vil helst ikke indlægges på sygehuset, så kan det vurderes, at indlæggelse ikke er nødvendigt, så bliver patienterne i deres eget hjem. Det vælger mange at blive.

Selvom mange vælger at blive i eget hjem, så rykker Daniel Søbjerg og kollegaerne ud til alle der henvender sig med coronasymptomer.

- Vi kører ud til alle, der viser det mindste tegn på coronasmitte. Ligegyldigt hvad.