Vikarer får næsten hver fjerde lønningskrone på bosted

Ligesom Assens Kommune ser Dorte Laursen derfor vikarer som en nødvendig del af hverdagen.

- Jeg mener, vi har et tal, der siger sådan cirka 12 procent (lønbudget til vikarer, red.). Det budgettal lægger vi ind i vores budgetter til vikarer. Fordi det er sådan cirka det, der kan dække en medarbejder, der skal afvikle seks ugers ferie, der skal være lidt sygdom, der er forskellige ting, forklarer hun.

Men der et stykke vej fra 12 procent til 20. Og det ved Dorte Laursen også godt.

- Det kan jo lyde helt vanvittigt, men det er ikke en svingdørsvikar, siger hun.



Dorte Laursen taler her om, at de primært bruger interne vikarer, som har bedre kendskab til botilbuddene, end eksterne vikarer har. En pointe, som både Assens Kommune og Odense Kommune også fremhæver over for TV 2 Fyn.

Arbejdet med løsninger er i gang

Thomas Gruber bemærker, at grunden til den store andel vikarbrug ofte er sygefravær. Derfor mener han også, at der er grund til at se sig om efter forbedringer.

- Du løser det ved at gøre det her til pædagogisk interessante arbejdspladser, så folk oplever, at de får mulighed for at udøve deres faglighed i hverdagen. Og ikke en hverdag, hvor der i virkeligheden alene er fokus på det allermest nødtørftige, siger Thomas Gruber.

Sådanne tanker er heller ikke ukendte hos botilbuddene i Assens Kommune.

- Arbejde med faglighed, borgernes udvikling og trivsel samt et godt arbejdsmiljø. Det er selvfølgelig vigtige ingredienser i at drive botilbud og andre typer virksomheder. Så selvfølgelig arbejder vi også med det, siger Carsten Petterson.

Også i Kerteminde Kommune kæmper de med sygefravær. Derfor har Dorte Laursen og hendes medarbejdere gang i flere tiltag for at gøre botilbuddene bedre for personale.

- Vi jo er vores egen værktøjskasse. Så vi skal kunne holde til det, siger Dorte Laursen om de udfordringer, personalet kan møde i hverdagen.