Vikarer fylder for meget på fynske bosteder, mener handicaporganisation

Kommunerne har brug for vikarer

I Assens Kommune fortæller socialchef Carsten Petterson, at brugen af vikarer hænger sammen med et højt sygefravær. Men han er ikke enig i, at vikarerne forringer plejen hos botilbuddene.

- Vi alle ved, når vi har åbent 365 dage om året, 24-7, så vil der være fravær af forskellige årsager i perioder. Her vil vi gerne i Assens Kommune have så dygtige vikarer som overhovedet muligt. Og det betyder nogle gange, at hvis man kan optræne én vikar til at blive kendt og fortrolig både med opgaven og borgergruppen, så giver det den bedste kvalitet.

Carsten Petterson er derfor heller ikke enig i Thomas Grubers argument om, at vikarer skaber problemer i botilbuddene.

I Assens Kommune gik 12,47 procent af lønomkostningerne på bostederne til vikarer. Søren Steen Andersen glæder sig over, at tallet har været faldende de seneste to år.

Socialchef Carsten Petterson pointerer, at størstedelen af deres vikarer udvælges internt i kommunen. Derfor kan disse vikarer være en hjælp.

- Som udgangspunkt vil vi jo gerne have fagpersonale til at løse vores opgaver. Men jeg har svært ved at se, at vi kan undvære at have vikarer, siger Carsten Petterson, der ser fordele i at bruge vikarer: