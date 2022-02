Viktor Axelsen høster endnu en pris

Således har både fans, journalister, badmintonkollegerne, cheflandstræneren, Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og TV 2 Sport bidraget til afstemningen.

Fik størstedelen af stemmerne

Axelsen fik "størstedelen af stemmerne" og var det åbenlyse valg efter et år, hvor han vandt syv individuelle titler med OL-guldet i Tokyo som højdepunktet.

28-årige Axelsen blev i slutningen af 2021 også kåret til årets herrespiller af Det Internationale Badmintonforbund (BWF) og sluttede året som nummer et på verdensranglisten.

- Jeg er super glad for igen at modtage prisen som Årets Badmintonspiller. Tusind tak til alle, som har stemt på mig. Det betyder virkelig meget for mig, siger Viktor Axelsen.

Prisen uddeles traditionelt i forbindelse med DM-finalerne. Her er Axelsen dog ikke tilmeldt i år.